Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tiflis Büyükelçiliğinin bahçesindeki programa yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı şekilde Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri katıldı.

Programda Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak genel seçim için NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu çerçevesinde Tiflis’e gelen milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Ahmet Berat Çonkar ve Mevlüt Karakaya da yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda konuşan Yazgan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ırk, din, mezhep, cinsiyet fark etmeksizin, hukuk önünde eşit, farklılıklara hoşgörülü bir ülke olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imiz müttefiklerimize, dostlarımıza uzattığımız barış ve yardım elimizdir." dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı Okulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkuyla kutlandı.

Okulun bahçesinde düzenlenen programa katılan öğrenciler, şarkılar ve şiirler söyledi, dans gösterileri sundu. Türkiye ile Gürcistan bayrakları taşıyan öğretmen ve öğrenciler, resim sergisini gezdi.

TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, "İnanç varsa her şey vardır. Bunun en somut örneklerinden biri İstiklal Savaşı'mızdır. Türk milletinin şanlı tarihi bu gerçeğin eşsiz örnekleriyle doludur." dedi.

