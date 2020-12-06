Gürbüz Saltaş kimdir?
Kaymakamlık görevlerinde bulunan Gürbüz Saltaş son olarak Türkoğlu Kaymakamı olarak görev yapıyor. Peki, Gürbüz Saltaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Gürbüz Saltaş kimdir? biyografisi...
GÜNDEM 06.12.2020, 15:03
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Gürbüz Saltaş, 1 Ekim 2018 tarihinde hali hazırda görev yaptığı Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığına atandı. 2014 yılında mesleğe başlayan genç kaymakam Gürbüz Saltaş, sırasıyla Karapürçek, Çilimli ilçelerinden kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Gürbüz Saltaş’ın kariyeri merak ediliyor… Gürbüz Saltaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının cevapları Gürbüz Saltaş kimdir biyografi içeriğimizdedir…
Gürbüz Saltaş, 25 Şubat 1978 tarihinde Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.
2001 yılında SGK da memuriyet hayatına başladı. 2003 yılında Elazığ İli Palu ilçesinde askerlik görevini tamamladı.
2004 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare mesleğine başladı. Sırasıyla Sakarya/Karapürçek ve Düzce/Çilimli İlçelerinde Kaymakam vekilliklerinde bulundu. 2007 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirdikten sonra Edirne/Lalapaşa Kaymakamlığına atandı.
2009 yılında Ağrı/Tutak Kaymakamlığına atandı. Buradaki görev süresinin bitimine müteakip 2011 yılında Siirt Vali Yardımcılığına atandı.
2013-2014 yılları arasında İngiltere’de Essex Üniversitesinde Department Of Government bölümünde Political Science alanında Master programını tamamladı.
2015-2018 yılları arasında Antalya/Elmalı Kaymakamı görevini yürüttü.
İçişleri Bakanlığı 01/09/2018 tarih ve 2018/157 sayılı Kararnamesi ile Türkoğlu Kaymakamlığı’na atanan Gürbüz Saltaş, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
Gürbüz Saltaş, 25 Şubat 1978 tarihinde Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.
2001 yılında SGK da memuriyet hayatına başladı. 2003 yılında Elazığ İli Palu ilçesinde askerlik görevini tamamladı.
2004 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare mesleğine başladı. Sırasıyla Sakarya/Karapürçek ve Düzce/Çilimli İlçelerinde Kaymakam vekilliklerinde bulundu. 2007 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirdikten sonra Edirne/Lalapaşa Kaymakamlığına atandı.
2009 yılında Ağrı/Tutak Kaymakamlığına atandı. Buradaki görev süresinin bitimine müteakip 2011 yılında Siirt Vali Yardımcılığına atandı.
2013-2014 yılları arasında İngiltere’de Essex Üniversitesinde Department Of Government bölümünde Political Science alanında Master programını tamamladı.
2015-2018 yılları arasında Antalya/Elmalı Kaymakamı görevini yürüttü.
İçişleri Bakanlığı 01/09/2018 tarih ve 2018/157 sayılı Kararnamesi ile Türkoğlu Kaymakamlığı’na atanan Gürbüz Saltaş, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
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