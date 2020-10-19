Gür ve Öztürk'ün KKTC seçimleri kavgası! Mesleği bırakacak mı?

Gazeteci Kemal Öztürk ile A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür arasında KKTC seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanması üzerinden tartışma çıktı.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk yazısında ‘Adil Gür bana program çıkışında ‘Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek’ dedi“ ifadelerini kullanması üzerine büyük gerginlik yaşanıyor.



Söz konusu iddialarla ilgili Kemal Öztürk'ü sert dille eleştiren Adil Gür, suç duyurusunda bulunacağını belirterek "Kemal Öztürk’e kesinlikle ‘Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım’ diye bir söz söylemediğini belirterek; Ben Kemal beye kesinlikle öyle bir şey demedim. Velev ki dedim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım’ dedi.

Adil Gür şu açıklamayı yaptı:

“KKTC seçimleriyle ilgili olarak Habertürk canlı yayınında kendisinin politikalarını benimsemesem de Mustafa Akıncı’nın seçimleri kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bu doğrudur. Bu benim şahsi fikrimdi. Herhangi bir anket çalışması da yapmadım.

Ancak Kemal Öztürk’ün yazısında belirttiği gibi ‘Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek’ gibi bir ifadem olmamıştır.

Kesinlikle böyle bir şey söylemediğimin altını çiziyorum. Ancak velevki dedim diyelim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım."



Ayrıca Kemal Öztürk'ün açıklamaları üzerinden sosyal medyada lince uğradığını ifade eden Gür, şöyle devam etti:

"İnsanlarda sanki benim Mustafa Akıncı’nın kazanmasını istiyorum gibi bir algı oluştu. Kemal bey yüzünden şu an sosyal medyada linç yiyorum. Hayır ben sadece programda Akıncı’nın politikalarını benimsemesem de seçimi kazanacağını söyledim. Onun dışında Kemal Öztürk’ün yazdığı ifadeleri kullandığım iddiası gerçek dışıdır."



Kemal Öztürk, kendisi hakkında eleştiride bulunan Adil Gür'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Öztürk şunları söyledi:

"2 gündür bir açıklama göndermedi. 25 yıllık meslek hayatımda hiç tekzip metni almadım. Yazdığım cümlelerin tamamı doğrudur. Seçim sonuçları açıklanana kadar bekleyip sonra, ‘Ben bunları söylemedim' demesini kendisine yakıştıramadım. 2 gün sonra böyle bir açıklama yapmasını yakıştıramadım. Yazdıklarımın arkasındayım. Canlı yayında yüzde 60-40 Ersin Tatar kaybedecek gibi büyük bir iddiayı dillendiren ve bunda yanılan Adil Gür’ün bunu bırakıp beni suçlamasını da kötü bir taktik olarak görüyorum."

