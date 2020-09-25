Gür gitti iddialar kaldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tekrar atanmaya uygun görülmeyen Gür’le ilgili yüzlerce haksız soruşturma, yolsuzluk, resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar olurken, tüm bu iddiaların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Üniversite yerleşkesinde Gür’ün gidişi davul ve zurnayla kutlandı.

Gaziantep Üniversitesi’nde skandallarla gündeme gelen Rektör Ali Gür dönemi bitti! Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rektör Ali Gür yerine Prof. Dr. Arif Özaydın atandı. Usulsüzlüklerle ve skandallarla gündemden düşmeyen Gür’ün görev süresinin dolması kentte bayram havası estirdi. Üniversite yerleşkesinde Gür’ün gidişi davul ve zurnayla kutlandı.

Gür ile ilgili çarpıcı detaylar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Gaziantep’e yapacağı ziyaret öncesi Gür’ün yerine Prof. Dr. Arif Özaydın atandı. Söz konusu durum farklı yorumları da beraberinde getirirken, Gür’ün dosyasıyla ilgili birçok iddia yer alıyor. Gür’ün, FETÖ’nün akademisyen ablası olarak bilinen Dicle Üniversitesi eski Rektörü Jale Saraç’la ortak yüzlerce makale hazırladığı biliniyor. İnternetten geçmiş bilgilerini para karşılığında sildirdiği de bilinen Gür’ün birlikte çalıştığı 28 akademisyen FETÖ KHK’larıyla görevden alındı.

Ali Gür’ün rektörlüğü dönemi Gaziantep Üniversitesi skandallar dönemi olarak yorumlanırken, üniversite de yürüttüğü keyfi politika çok konuşulmuştu. Skandallarla gündeme gelen Gür, Kur’an-ı Kerim okuyan öğrencilere disiplin cezası uygulamasıyla Gaziantep’te tansiyonu yükseltmişti. Gür ile ilgili yüzlerce kişi hakkında haksız soruşturma, yolsuzluk, resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar olurken, tüm bu iddiaların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Daha önce görevi kötüye kullanma nedeniyle Gür hakkında soruşturmada başlatılmıştı. Öte yandan 15 Temmuz’dan sonra göreve iadenin en fazla olduğu üniversitenin Gaziantep Üniversitesi olmasının Rektör Gür’ün haksız ve keyfi uygulamalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Dosyası skandallarla dolu olan Gür’ün, bir vakıf üzerinden burs paralarıyla 1 milyon TL’lik makam aracı aldığı da biliniyor.

