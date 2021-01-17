Günün komik haberi! Aracını çaldıran FBI sosyal medyadan yardım istedi
ABD'de askeri bir arazi aracın çalınması üzerine FBI sosyal medyadan aracın fotoğrafını paylaşarak yardım istedi.
GÜNDEM 17.01.2021, 20:13
ABD'nin California eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. ABD ordusunca yaygın olarak kullanılan ve "humvee" olarak da bilinen "Hummer" marka bir askeri arazi aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
FBI sosyal medya platformu twitter hesabı üzerinden aracın fotoğraflarını ve plakasını paylaşarak 120 bin dolar değerindeki aracın bulunmasına yardımcı olacaklara 10 bin dolarlık para ödülü vaat etti.
Hükümetin malı bir askeri aracı çalınmasının federal bir suç olduğu ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.
ABD Kongre'sinin 2 haftadan kısa bir süre önce aşırı sağcılar tarafından basılması ve olası saldırıların tekrarlanabileceği yönündeki söylentilerin ardından askeri bir aracın çalınması özellikle sosyal medyada ses getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FBI sosyal medya platformu twitter hesabı üzerinden aracın fotoğraflarını ve plakasını paylaşarak 120 bin dolar değerindeki aracın bulunmasına yardımcı olacaklara 10 bin dolarlık para ödülü vaat etti.
Hükümetin malı bir askeri aracı çalınmasının federal bir suç olduğu ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.
ABD Kongre'sinin 2 haftadan kısa bir süre önce aşırı sağcılar tarafından basılması ve olası saldırıların tekrarlanabileceği yönündeki söylentilerin ardından askeri bir aracın çalınması özellikle sosyal medyada ses getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Tottenham
|18
|33
|5. Man City
|16
|32
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü