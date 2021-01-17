Günün komik haberi! Aracını çaldıran FBI sosyal medyadan yardım istedi

ABD'nin California eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. ABD ordusunca yaygın olarak kullanılan ve "humvee" olarak da bilinen "Hummer" marka bir askeri arazi aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

FBI sosyal medya platformu twitter hesabı üzerinden aracın fotoğraflarını ve plakasını paylaşarak 120 bin dolar değerindeki aracın bulunmasına yardımcı olacaklara 10 bin dolarlık para ödülü vaat etti.

Hükümetin malı bir askeri aracı çalınmasının federal bir suç olduğu ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

ABD Kongre'sinin 2 haftadan kısa bir süre önce aşırı sağcılar tarafından basılması ve olası saldırıların tekrarlanabileceği yönündeki söylentilerin ardından askeri bir aracın çalınması özellikle sosyal medyada ses getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

