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Günün en acı haberi! Bebeğini bıçakladıktan sonra çöp kutusuna attı
30 yaşındaki kadın, yeni doğurduğu bebeğini makasla bıçakladıktan sonra çöp kutusuna attı. Dehşete düşüren olayın detayları ise kan dondurdu.
GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
Ukrayna'da bir kadın yeni doğurduğu bebeğini makasla bıçakladıktan sonra çöp kutusuna attı.
30 yaşında ve adının Anastasia Skorychenko olduğu belirlenen kadın diğer çocukları içerde uyuduğu sırada evinin balkonunda doğum yaptı.
Bebeğin kordonunu kestiği makasla bebeğini bıçaklayan kadın, daha sonra yavrucağın cesedini çöp kutusuna attı.
Vahşi cinayeti çöp kutusundaki bebek cesedini fark eden bir vatandaş tarafından anlaşıldı.
Polis yaptığı kısa süreli soruşturmanın ardından bebeğin 30 yaşındaki kadına ait olduğunu ortaya çıkardı.
Vahşi anne 2 yıl hapis ile cezalandırıldı. Yargıçlar, genç kadının suçunu kabul etmesinin ve psikolojik olarak kötü durumda olmasından dolayı bu cezayı verdiklerini açıkladı.
30 yaşında ve adının Anastasia Skorychenko olduğu belirlenen kadın diğer çocukları içerde uyuduğu sırada evinin balkonunda doğum yaptı.
Bebeğin kordonunu kestiği makasla bebeğini bıçaklayan kadın, daha sonra yavrucağın cesedini çöp kutusuna attı.
Vahşi cinayeti çöp kutusundaki bebek cesedini fark eden bir vatandaş tarafından anlaşıldı.
Polis yaptığı kısa süreli soruşturmanın ardından bebeğin 30 yaşındaki kadına ait olduğunu ortaya çıkardı.
Vahşi anne 2 yıl hapis ile cezalandırıldı. Yargıçlar, genç kadının suçunu kabul etmesinin ve psikolojik olarak kötü durumda olmasından dolayı bu cezayı verdiklerini açıkladı.
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