Adalet Bakanlığı’nda büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, “Geçinemiyoruz. Resmen açlık sınırı diyebilirim. İstediğin çoğu şeyi alamıyorsun. Sosyal hayatımız yok, günümüz hep hesapla geçiyor” diye konuştu.



Özgül Yardımcı, yaptığı açıklamada, kamuda taşeron işçilikten kadroya geçtiğini belirterek, asgari ücretli olarak çalıştığını söyledi.

Biri ortaokul diğeri lisede eğitim gören iki kızı ve uzun süredir işsiz olan eşiyle Sincan’da yaşadığını dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu: “Eşim elektrikçi ama uzun süredir işsiz. Tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz. Resmen açlık sınırı diyebilirim. Büyük kızım fen lisesini kazandı ama masraflar nedeniyle oraya gönderemedim. Üniversitede diş hekimliği bölümünü istiyor, kazanırsa acaba oraya gönderebilir miyim onu da bilmiyorum. İstediğin çoğu şeyi alamıyorsun. Çabalıyorsun, borçla borç yapıyorsun. Kredi kartları çoğalıyor. Sosyal hayatımız yok, günümüz hep hesapla geçiyor.”

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 4 Aralık’taki ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yine aynı yöntemle 15 Aralık’ta yapacak. Görüşmelerde, bu yıl asgari ücrette yapılacak artışının yanında, Türk-İş’in komisyonun beş kişilik işçi heyetinde Koop-İş Sendikası üyesi kadın işçi de yer alacak. Adalet Bakanlığı’nda büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, komisyonda milyonlarca asgari ücretlinin sesi olacak.



Özgül Yardımcı, yaptığı açıklamada, kamuda taşeron işçilikten kadroya geçtiğini belirterek, asgari ücretli olarak çalıştığını söyledi. Biri ortaokul diğeri lisede eğitim gören iki kızı ve uzun süredir işsiz olan eşiyle Sincan’da yaşadığını dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu: “Eşim elektrikçi ama uzun süredir işsiz. Tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz. Resmen açlık sınırı diyebilirim. Büyük kızım fen lisesini kazandı ama masraflar nedeniyle oraya gönderemedim. Üniversitede diş hekimliği bölümünü istiyor, kazanırsa acaba oraya gönderebilir miyim onu da bilmiyorum. İstediğin çoğu şeyi alamıyorsun. Çabalıyorsun borçla borç yapıyorsun. Kredi kartları çoğalıyor. Sosyal hayatımız yok, günümüz hep hesapla geçiyor.”



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da, 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, 4 Aralık’ta başlayan görüşmelerde asgari ücretle çalışan bir engelli kadın işçiye yer verme kararı aldıklarını söyledi. Özgül Yardımcı’nın, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi heyetinde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edeceğini belirten Atalay, şunları kaydetti: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bizim sendikacı arkadaşlarımız, asgari ücretin yetersiz olduğunu anlatıyor ama bunu yaşayan birinin anlatması bambaşka. Özgül Yardımcı, asgari ücretle geçinilemediğini ilk toplantıda biraz anlattı. Gelecek toplantılarda da bunu anlatmaya devam edecek. 7 milyon çalışan ve bunların aileleri, komisyondan tebessüm ettirecek bir rakam bekliyor.”

