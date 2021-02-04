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Günlük kahve tüketimi ne kadar olmalı? En uygun kahve saatleri...

Kahve günlük hayatımızın vazgeçilmezlerindendir. Peki çok kahve içmenin bir zararı var mıdır. Varsa günlük kahve tüketimimiz ne kadar olmalı?

GÜNDEM 04.02.2021, 10:22
Günlük kahve tüketimi ne kadar olmalı? En uygun kahve saatleri...
Kahve içmek kültürümüzün bir parçası haline gelmiş öyleki 40 yıl hatırı gözlenen bir içecektir. 
Kahve ülkemiz topraklarında yetişmese de özellikle pişirme tekniği ile tüm dünyada ün salmıştır. Türk kahvesi, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydaları ile de oldukça popüler bir besin türüdür.
Hastalıklara yakalanma olasılığının azaltılması için sağlıklı ve dengeli beslenme oldukça önemli bir role sahiptir. Sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun yıllardır bilinen kahve, sağlıklı bireyler için düzenli olarak tüketilmesi gereken değerli bir besin türüdür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kahvenin ne zaman ne kadar ve nasıl tüketildiğidir. Çoğu zarar, azı karar felsefesince kahve içimine mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel Türk kahvesi 40 ml kadar olup daha yoğun aroma içermektedir. Bu nedende dolayı daha fazla kafein içerdiği düşünülmektedir. Bir fincan Türk kahvesinde ortalama 50 mg kafein bulunur.
Dünya doping ajansı spor performansını artırdığından günde içilen 6 fincan Türk kahvesi veya espresso’nun rapor edilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Hazır kahvelerde 60 – 80 mg /200 ml, tanınmış kahve markalarının dükkanlarında satılan kahvelerde ise 120-200 mg / 200 ml kahve bulunmaktadır.

Kahvedeki kafein güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar kabul edilir. Hatta kahve içenlerin daha uzun yaşadığı görülmüştür. Enerji düzeyini arttırır ve zekayı güçlendirir Kalın barsak kanserini önlediği gibi felç riskini azaltır. Seratonin ve dopamin düzeylerini arttırdığından depresyon için mutlaka kahve içilmelidir. Kafeinin uyarıcı etkisi ile konsantrayon artar. Karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Dahası insülin direncini azalttığı belirlenmiştir.
Alzheimer, parkinson ve demans hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. 
Kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar

Günlük kahve tüketimi için üst sınır günde 5 olarak tavsiye edilmiştir. Uzmanlar beşten fazla kahvenin ciddi şekilde kalp damar tıkanıklığına neden olduğunu kaydederken kan yağları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor.
Tansiyonu yükselttiği, uykuyu kaçırdığı aşırı içilmesi durumunda çarpıntı yaptığı ortaya çıkmıştır.
5 fincanın üzerinde kahve tüketiminin de kemik erimesine yol açabildiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Yine aşırı kahve tüketimi uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik ve hassasiyet gibi olumsuzluklara yol açabilir.
Kahvenin sade veya yalnızca süt eklenerek tüketilmesi önerilir. Kremalı, şekerli, şuruplu ve hazır süt tozları içeren kahvelerde yağ ve şeker içeriği çok yüksek olduğundan kahvenin bu şekilde tüketimi faydadan çok zarara neden olacaktır.
Diüretik olan kahve, idrar çıkışını arttırır. Bu etkisinden dolayı yeterli su tüketmeyen kişilerde sıvı kaybına yol açar. Böbrek ve kalp hastalıkları olanlarda ise elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.

Kafeinli kahve konusunda dikkat çeken saptamalardan birisi de stres hormonu olarak bilinen kortizol düzeylerinin kafeinli kahveden sonra yükselmesi göstermiştir.. Bir başka deyişle insanları güne hazırlayan ve normalde sabah saatlerinden itibaren yükselen ve uyandıran kortizol hormonuna ekstra bir katkı sağlamakta. Bu bir çeşit doping olarak kabul edilir.. Uyanık kalma durumda kortizol düzeyinin yüksekliği ile açıklanabilir. Sabah kortizol düzeyleri saat 09’dan itibaren düşer, akşam saatlerinde ise yeniden yükselir ve düşer.
Bu yüzden kahvenin tüketilmesi için en uygun saatlerin sabah 10- 11 arasında, öğle 13 30- 14 30 ve saat 17-18 00 arasında olduğunun altı çiziliyor.
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