“Günlük 39 liraya mahkum emekçiler var”

Hizmet-İş Sendikası’nın 43’üncü kuruluş yıldönümünde konuşan Hak-İş/Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamaların birçok sorunu beraberinde getirdiğini söyleyerek, “Günlük 39 liraya mahkum edilen emekçiler var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile yaptığımız görüşmede ‘ücretsiz iznin kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler için uygulanacağı’ denmesine rağmen uygulamada bu yapılmamıştır. İşverenler bu açıklığı istismar etmiş, işçileri geçim zorluğuna mahkum etmiştir” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası’nın 43’üncü Kuruluş Yıldönümü ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Hizmet-İş’in, 43 yıllık yürüyüşünde birçok zorluk ile karşılaştığını kaydeden Arslan, “Tüm baskı ve dayatmalara karşı Hizmet-İş, onurdan, emekten, haktan yana olmaktan vazgeçmeyerek yoluna yüzbinlerce işçi ve emekçi ile beraber devam etti” derken, yarım asra yaklaşan bu sürede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu..



Salgının etkisiyle çalışanların zor bir dönem geçirdiğini belirten Arslan, “Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamalar birçok sorunu beraberinde getirdi. Günlük 39 liraya mahkum edilen emekçiler var. Kısa çalışma ödeneği üzerine ekleme yaparak tam ücret verme anlayışı olmayan özel sektörde çalışan emekçiler de zorlu günler yaşıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile yaptığımız görüşmede ‘ücretsiz iznin kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler için uygulanacağı’ denmesine rağmen uygulamada bu yapılmamıştır. İşverenler bu açıklığı istismar etmiş, işçileri geçim zorluğuna mahkum etmiştir” dedi.



Kamuda ve belediye şirketlerinde kadroya geçen taşeron işçilerin de ilk defa dahil olacağı toplu iş sözleşmesi sürecine değinen Arslan, “Bu süreçte her istediğimizi alamayabiliriz. Ancak bu mücadeleden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Tüm unsurlarımız ile bu süreçte emek vereceğiz. Vazgeçmeden, geri adım atmadan toplu sözleşme aşamalarında emekçiler ile yan yana olmalıyız. Onları sendikal mücadeleye yakınlaştırmalı ve onlara sendikanın önemi anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.



696 sayılı KHK’ya eklenen geçici madde ile iş kollarında yaşanan değişiklik nedeniyle 100 binden fazla üyelerinin sendikalarından istifa etmek zorunda kaldığını belirten Arslan, “Taşeron mücadelesinde verdiğimiz emekler bu değişiklik ile hiçe sayıldı. Bize büyük bir haksızlık yapıldı. Ancak biz bu antidemokratik uygulamaya karşı geri adım atmayacağız. Mücadelemizi daha da büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.

