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Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, koronavirüs nedeniyle öldü
Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, koronavirüs nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 11.12.2020, 18:01
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Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son bir aydır yeni bir proje için Letonya'da bulunan ve burada Kovid-19'a yakalanan 59 yaşındaki yönetmenin ölüm haberi, Letonya haber ajansı Delfi tarafından duyuruldu.Usta yönetmen, Ekim 2019'da Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "7. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında Masterclass programına da katılmıştı.
Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir ve Moebus filmleri gösteriliyor.
Kim Ki Duk, üç büyük uluslararası film festivalinde -Cannes, Venedik ve Berlin- en iyi yönetmen ödüllerini alan tek Güney Koreli film yapımcısı.
Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir ve Moebus filmleri gösteriliyor.
Kim Ki Duk, üç büyük uluslararası film festivalinde -Cannes, Venedik ve Berlin- en iyi yönetmen ödüllerini alan tek Güney Koreli film yapımcısı.
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