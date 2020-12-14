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Güneş tutulması nedir? Güneş tutulması sırasında neler olur

Olağan üstü kozmik olaylardan biri de Güneş tutulmasıdır. Bütün insanlığı heyecanlandıran bu tutulma nasıl olur ve hangi zamanlarda gerçekleşir.

GÜNDEM 14.12.2020, 11:47
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Güneş tutulması nedir? Güneş tutulması sırasında neler olur
2020 yılının son doğa olayı bugün gerçekleşiyor.  Ancak Türkiye’den görülmeyecek.
Güneş Tutulması önce vatandaşlar güneş tutulmasının  nasıl olduğu ve ne zaman olduğu hakkında araştırmalar yapıyor.

Güneş tutulması ayın dünya etrafında 29.5 günde bir  dönmesi sonucu ayın ve dünyanın gölgesinin birbirlerinin üzerine düşmesi nedeniyle gerçekleşir.
Ancak her ay tutulma gözlenmez. Bunun nedeni ise dünyanın Güneş etrafında ve Ay’ın da Dünya etrafında  dolanma yörüngelerinin aynı düzlemde olmayışından dolayıdır.
Gerek dünyanın güneş çevresindeki, gerekse ayın dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, ay her geçişte güneş'i tam olarak kapatmaz. Bu yüzden güneşin ay tarafından örtülmeyen kısmı halka şeklinde belirir.,

Dünya ve ay, 50 lik bir düzlem  farkıyla yörüngelerini  yılda en az iki kere kesecek biçimde birbirleri etrafında dönerler.
 Bu yüzden bir yılda en az 2 kere ay, 2 kere de güneş tutulması gözlemlenir.
Ay tutulmasından yaklaşık 2 hafta sonra ise güneş tutulması gözlenir.
Tutulmaları görebilmek için dünya üzerinde bulunduğunuz konum bu yüzden önemlidir.

Güneşten  gelen ışık demetlerinin dünyamıza ulaşmasına Ay engel olursa, Dünya üzerinde belli bölgelerde gölge oluşur, bu gölge içerisinde kalan gözlemci için güneş tutulmuş olur.
Gündüz dediğimiz aydınlık tarafın kısa bir süreliğine ışık alamaması durumudur. 
Bu da ayın evrelerinden, yeni ay dediğimiz evrede, yani dünyadan bakıldığında tümünün karanlık göründü “hilal evresinden bir gün önceki” dönemde gerçekleşebilir.
Güneş tutulmasının ertesi gününde, gün batımında görülen aya bakarsanız; incecik bir hilal şeklinde olduğunu göreceksiniz. Bu hilal, aynı zamanda Hicri Takvim’de yılın 12 ayından her birinin de başlangıcı olarak kabul edilir ülkemizde.
GÜNEŞ VE AY TUTULMASI HER YERDEN GÖZLEMLENEBİLİR Mİ?
Bunun tek sebebi, engelimiz ayın çapının, dünyamızın çapına göre 4 kat küçük olması ve dünya ve ayın arasındaki ortalama 384.000 km’lik uzaklık.

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