Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor! Güneş tutulması saat kaçta?

Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek güneş tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek.

Ancak ne yazık ki Türkiye'den görülmeyecek.

Tutulmanın tam olarak görülebileceği kıta Güney Amerika ülke de Arjantin olacak.



Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdı

