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Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor! Güneş tutulması saat kaçta?
2020 yılının son büyük gök olayı olacak güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Adeta görsel bir şovun yaşanılacağı tutulma Türkiye'den görülebilecek mi? İşte detaylar..
GÜNDEM 14.12.2020, 11:29
Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek güneş tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek.
Ancak ne yazık ki Türkiye'den görülmeyecek.
Tutulmanın tam olarak görülebileceği kıta Güney Amerika ülke de Arjantin olacak.
Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdı
Ancak ne yazık ki Türkiye'den görülmeyecek.
Tutulmanın tam olarak görülebileceği kıta Güney Amerika ülke de Arjantin olacak.
Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdı
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