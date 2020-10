Gündeme bomba gibi düştü!

CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın 'Gece Görüşü' programında Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti hakkında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

"İYİ Parti'de bir operasyon vardır. Operasyonun başı sayın Akşener'dir" açıklaması yapan İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki operasyonu yapan kişinin Meral Akşener olduğunu ve İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in ise Sorosçu olduğunu iddia etti.

Ok, "Hasan Seymen'in denge denetleme ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır. Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP- HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İYİ Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler. Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında 'Sorosçu musunuz?' ve 'Biden ile görüştünüz mü?' sorularına yanıt veren İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Beni Sorosçu olmakla, Biden'la görüşmem sebebiyle ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcılığı dönemimde Çerkezlerin Türkiye'ye yerleştikten sonra dillerini ve kültürlerini koruyamamaları sebebiyle kullandığım ifadeler nedeniyle haksız şekilde konuşuyor. O dönemde ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmemizin nedeni şudur. 2011 yılında ben Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısıyken ki Türkiye'de 54 derneğin oluşturduğu bir federasyondur. Bu federasyonun genel başkan yardımcısıyken İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratik Enstitü Ankara'da temsilciliği olan yeni anayasa çalışması yapılmış, akabinde denge denetleme mekanizmalarının yeni anayasada yerli yerinde yer alması için bir ağ oluşturma kararı verilmiş. Bize de böyle bir davet geldi. Ben de federasyonu temsilen ağın toplantılarına katıldım. 2011-2013 yılları arasında denge denetleme ağında yer aldık. Bir dönemde sözcülüğünü yaptım. O dönemde Joe Biden Türkiye'yi ziyaret edip o günkü Başbakanımızla görüşecekti. Türkiye'deki sivil toplumla da görüşmek istediklerini belirttiler. 20 kişi Tarabya Oteli'nde Biden ile toplu bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeye ABD Büyükelçiliği, ABD Konsolosluğu ve Türk Dışişleri yetkilileri katıldı" diye konuştu.