Ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, “Türkiye’de büyük bir yolsuzluk var. Milyonlarca insan evine ekmek götüremiyor. Gündem vatandaşın açlığıdır. Suni gündemler üretmek istiyorlar. Bütün partiler olarak yoksulluğu, işsizliliği konuşmalıyız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Millî Gazete Ankara Temsilcisi ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Özdağ, gazetecilerin ve gazetelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, reklam konusunda kamu kurumlarının gazetelere yaptığı engellemelere vurgu yaptı.



Türkiye’nin basın özgürlüğünde ciddi darbe aldığını söyleyen Özdağ, “ AK Parti, basın özgürlüğü, yolsuzluklarla mücadele, yasakları ortadan kaldıracağım diyerek iktidara geldi. Ancak gelinen noktada yolsuzluk, baskı, yasaklar daha da arttı. Denetim merkezi yok. Otoriteleşmeden çok ciddi anlamda rahatsızız. Basın özgürlüğü Türkiye’nin itibarıdır. Basın özgürlüğü Türkiye’ye yatırımın gelmesi demektir. Aynı zamanda, kamu reklamları problemi var. Kamu reklamları Millî Gazete’ye, TV5’e gidiyor mu bakmak lazım. Ama yandaş medyaya her türlü para veriliyor” ifadelerini kullandı.



Özdağ, vatandaşın her alanda ekonomik krizi derinden hissettiğini belirterek, şunları kaydetti; “Türkiye’de büyük bir yolsuzluk var. Milyonlarca insan evine ekmek götüremiyor. Gündem vatandaşın açlığıdır. Suni gündemler üretmek istiyorlar. Bütün partiler olarak yoksulluğu, işsizliliği konuşmalıyız. Yaptıkları yanlış yanlarında kar kalmayacak. Bunun hesabını soracağız. Bu hesabı hukuk ile soracağız. Çare biran önce erken seçim lambasını yakmamız gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ampulünü söndüreceğiz.”

