Günde mutlaka bir avuç yemelisiniz... Şifa deposu badem ve faydaları?

Badem bir ağaç meyvesidir. Gülgiller familyasından sıcak ve kuru havada yetişir.

Orta Doğu’ya özgüdür bir yemiş olup Akdeniz bölgesinde oldukça yaygındır. Pembe ve beyaz çiçekli, uzun boylu bir yapısı vardır.

Badem çok faydalı bir vitamin ve mineral kaynağıdır. İltihaplanmaya karşı etkin bir antioksidandır. Kalp ve damar hastalıkların vazgeçilmez besinlerinden biridir. Sağlıklı doymamış yağlar, lif, protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengindir. Dünyanın en iyi E vitamini kaynakları arasında yer alır.

Günde mutlaka bir iki avuç badem tüketin. Zira badem kötü kolesterolü önler, yüksek kan basıncını dengeler ve zayıflamaya yardımcı olur.



Bademin kahverengi dış tabakasını asla soymayın. Böyle yapmanız halinde neredeyse tüm besin değerini kaybeder. Bu nedenle beyazlatılmış ve buzlu bademler yerine kabuğu ayıklanmamış bademler tercih edilmelidir.



Bademin az olarak düzenli tüketildiğinde iyi kolesterol oranını değiştirmeden kötü kolesterol seviyelerini azalttığı görülmüştür. Çünkü kolesterolün oksidasyonunu önleyen polifenol antioksidanlar bakımından zengindir.



Şifa deposu bademin bir özelliği de kalp sağlığının korunmasına yardımcıdır. Kalp krizi ve hipertansiyonun önlenmesinde etkilidir. Kan dolaşımındaki E vitamini düzeylerini artırarak damar tıkanıklığını ve iltihaplanmasını önleyen antioksidan görevi görür. E vitamini tüketimi kalp hastalığına yakalanma ihtimalini %30 ila 40 düşürmektedir.



Magnezyum kan şekeri kontrolünde rol almaktadır. Tip 2 diyabetli kişilerde genellikle magnezyum seviyeleri de düşüktür. Bir porsiyon badem, günlük magnezyum ihtiyacının %20 kadarının alınmasını sağlar. Bu durum kan şekeri seviyesini düşürür ve insülin duyarlılığını artırır. Diyete eklenen badem, özellikle içerdiği sağlıklı lifler sayesinde yemeklerden sonra kan şekeri yükselmesini önlemektedir.



Çalışmalar, fazla kilolu ve obez yetişkinlerde kilo kaybının, metabolik sendromun ve kan basıncının düşürülmesinde bademin etkili olabileceğini göstermiştir. Günlük tüketilen bademin karbonhidrat tüketimini azaltıp, kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca karın içi yağlanmada azalma gözlenmiştir. Badem, iştah baskılayıcı bir besindir.



Günlük tüketilen 86 gr bademin sigara kullanımının yol açtığı oksidatif stresi %23 ila 34 oranında azalttığı bulunmuştur.

Bademi düzenli tüketen kişilerde meme kanseri riski hiç tüketmeyenlere göre 3 kat daha azdır. E vitaminin varlığı cilt kanseri ve prostat kanseri riskini, 65 yaş altı kişilerde kolon kanseri riskini düşürmektedir.

Günlük riboflavin (B2) ihtiyacının %17 sini karşılayan badem nörolojik bozukluk riskini azaltır ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

Bir porsiyonu 3 gr kadar lif içerir. İyi bağırsak florasını destekler ve kabızlığı önler. (6)

Ketojenik diyet uygulayanların elektrolit dengesinin korunması için badem tüketmeleri önerilmektedir. Mineral eksikliğinin giderilmesine yardımcıdır.

Bademin kalsiyum ve fosfor gibi iz mineralleri içermesi kemik ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Hatta osteoporoz ile savaşabilir.

Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol kaynaklı sertleşme (ereksiyon) sorunununa ve kadınların hormon dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Mide ve bağırsak sağlığının korunmasına katkı sunar. İçeriğinde bulunan sağlıklı lif prebiyotik özellikler gösterir ve iyi bakteriler için gıda görevi görür, asit birikimini azaltır.

Bademde bulunan besinler, besin özütleme, kolesterol sentezi ve safra asidi üretiminde yer alan sindirim enzimlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.



Badem yağı aromaterapik bir uçucu yağdır. Zengin bir E vitamini kaynağıdır. 100 gr’ı 884 kalori, 8 gr doymuş yağ, 70 gr oleik asit ve 17 gr linoleik asit içerir. Bademin yağı kurutulmuş badem çekirdeğinden elde edilir. A vitamini ve K vitamini içerir. (7)

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler.

Rahatlatıcı kokusuyla stresli ve sinirli ruh haline iyi gelir.

Ağrı kesici özellik gösterir.

Oleik asit kötü kolesterol seviyesini düşürmektedir.

İltihap giderici ve bağışıklık güçlendiricidir.

Sedef ve egzama hastalıklarının etkilerini azaltır.



Kas ağrılarını giderir.

Bebeklerin kemik ve iskelet gelişimini güçlendirir.

Hafıza ve zihinsel beceriyi artırır.

Tansiyonu dengeler. Kalbi korur.

Kabızlığa iyi gelir.

Bademin yağı hem gıda hem de doğal cilt ve saç bakım ürünü olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir üründür.

Yemeklerde: Çok lezzet vermeyen bir yağdır. Elma sirkesi veya limonla karıştırılarak salata sosu olarak kullanılabilir. Ayrıca makarna ya da garnitürlere eklenebilir.Günlük: 1 çay kaşığı tüketilebilir.Cilt ve saç bakımında: Cilt ya da saça tek başına ya da farklı doğal ürünlerle karıştırılarak uygulanabilir.·

