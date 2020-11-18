Güncel Volkswagen Passat 2020 fiyatları

Türkiye’de en çok satılan otomobillerden birisi olan Passat'a bir zam daha geldi.

Türkiye’de en çok satılan otomobillerden birisi de şüphesiz Passat diyebiliriz. Genel olarak yollara baktığımızda, Passat model araç sayısının ortalamanın üzerinde olduğunu görmek mümkün.

Fakat yakında bu durum biraz değişebilir. Çünkü otomotiv sektöründeki son zamların ardından Passat almak artık eskisi kadar kolay olmayacak.

Malum Kasım ayının başlarında döviz kurlarında önemli bir yükselme yaşanmıştı. Bu yükselme sonrasında da otomobillere hatırı sayılır zamlar geldi. Hatta bazı otomobillerin fiyatı iki katına bile çıktı. Nitekim Passat da bu zamlardan nasibini aldı.

İşte 2020 güncel Volkswagen Passat fiyatları:

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression Fiyat: 411.100 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business Fiyat: 467.800 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance Fiyat: 564.500 TL

1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression Fiyat: 359.200 TL

1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business Fiyat: 503.400 TL

1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance Fiyat: 611.200 TL

2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business Fiyat: 709.500 TL

2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance Fiyat: 852.000 TL

2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance Fiyat: 968.900 TL

Elbette şunu dip not olarak eklemek gerekiyor. Bu aralar döviz kurları hayli düşük seyretmekte. Dolayısıyla önümüzdeki Aralık ayında liste fiyatlarında da önemli düşüşler yaşanabilir.

Tabi ki şunu da atlamamak gerekiyor. Mevcut düzende bayiye gidip sıfır otomobil almak da pek mümkün değil. Koronavirüs sürecinden ötürü üretimde yaşanan sıkıntı otomobil fiyatlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

