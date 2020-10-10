Güncel veriler açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte koronadan 56 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise bin 649

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.

