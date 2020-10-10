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Güncel veriler açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
GÜNDEM 10.10.2020, 20:17
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte koronadan 56 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise bin 649
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.
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