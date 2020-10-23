Güncel veriler açıklandı: Ağır hasta sayısı devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi.



Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta (semptom gösteren ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 658'e, hasta sayısı ise 357 bin 693'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.

