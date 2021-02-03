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Gümüşhane Belediyesi'nden tepki çeken sel paylaşımı
Gümüşhane Belediyesi'nin İzmir'de insanların hayatını kaybettiği sel felaketiyle dalga geçen paylaşımı tepki topladı.
GÜNDEM 03.02.2021, 13:48
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İzmir'de yaşanan sel felaketinde iki vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetmişti. Gümüşhane Belediyesi'nin selde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" yazması ise tepkilere neden oldu.
Gümüşhane Belediyesi'nin İzmir'de insanların hayatını kaybettiği sel felaketiyle dalga geçen paylaşımı tepki topladı.
Geçtiğimiz gece İzmir'de etkili olan sağanak yağış kentin birçok bölümünde su baskını ve sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken yüzlerce araçta maddi hasar meydana geldi.
İzmir'deki felakette 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer ve vatandaşlar seferber olurken, Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti. Yağış nedeniyle su basan yolda mahsur kalan vatandaşlar kamyonun üzerine çıkarken, belediyenin resmi hesabında bu görsele yer verildi ve "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" ifadesi kullanıldı.
Belediyenin yaptığı bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine yapılan paylaşım silindi.
Gümüşhane Belediyesi'nin İzmir'de insanların hayatını kaybettiği sel felaketiyle dalga geçen paylaşımı tepki topladı.
Geçtiğimiz gece İzmir'de etkili olan sağanak yağış kentin birçok bölümünde su baskını ve sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken yüzlerce araçta maddi hasar meydana geldi.
İzmir'deki felakette 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer ve vatandaşlar seferber olurken, Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti. Yağış nedeniyle su basan yolda mahsur kalan vatandaşlar kamyonun üzerine çıkarken, belediyenin resmi hesabında bu görsele yer verildi ve "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" ifadesi kullanıldı.
Belediyenin yaptığı bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine yapılan paylaşım silindi.
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