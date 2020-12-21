Gümüş yükseldi! Altın fiyatları için Şant Manukyan'dan kritik uyarı

Gümüş fiyatı, ABD'den gelen teşvik paketi haberleri ile birlikte çıkışa geçti. Gram altın ve ons altın tarafında da yükseliş bekleniyor. Yatırımcıların altından sonra güvenli liman olarak gördüğü gümüş fiyatlarının yeni yıl ile birlikte sert yükselişeceği geçecği bekleniyor. Bazı uzmanlar, yükselişin Covid-19 salgınının ekonomik baskısına bağlı olarak sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.



Piyasa uzmanı Şant Manukyan ise gümüş fiyatının bugünkü yükselişinin büyük bir ralliyi başlatabileceğini ifade etti. ABD'deki teşvik paketi sonrası yükselen gümüş fiyatının altın fiyatlarına da etki edebileceğini kaydetti. Altın yatırımcılarının biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini ve altın/gümüş oranının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten Manukyan, "Altın tarafında çok fazla bir hareket yok. Paketin geçmesiyle beraber biraz yukarı doğru gitti diyebiliriz. Fakat asıl gelişme gümüş tarafında. Zaten önceki günlerde, gümüşte bir kırılma gelirse altını da yukarı götüreceğini konuşmuştuk." ifadelerini kullandı.

"Altın tarafında biraz daha sabırlı olunabilir" açıklamasında Şant Manukyan şunları kaydetti:



Şant Manukyan, altın/gümüş oranına dikkat çektiği değerlendirmesinde düzeltme hareketlernin tamamlandığını vurgulayarak 70 seviyesinin önemini belirtti. Manukyan, bu seviyenin kırılması halinde boğa piyasasına geri dönüleceğini söyledi.

"Artık baktığımız yer sadece gümüş fiyatı veya altın fiyatı değil, gümüş/altın oranı da önemli" açıklamasında bulunan Manukyan, "Çünkü bir boğa piyasası olacaksa gümüşün bu önderliğini koruması lazım. Şu anda hala yataydayız diyebiliriz. Fakat dip seviyelerin kırılmasıyla beraber hızlı bir şekilde 66 seviyelerine doğru bir hareket olacaktır. Dolayısıyla gümüşün önden gitmesini yakından takip ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Bir 20-25 dolarlık daha hareket gerekiyor, kırdı diyebilmemiz için. Gümüş fiyatı gerçekten kırmış durumda."

