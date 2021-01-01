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Gümüş fiyatı yüzde 85 oranında arttı: 2020'nin yıldızı oldu
Gümüş fiyatı yüzde 85 oranında artış göstererek 2020'nin yıldızı oldu.
GÜNDEM 01.01.2021, 10:39
Altın fiyatları ile dolar kuru TL karşısında rekor üstüne rekor kırarken 2020 yılının yıldızı gümüş oldu. Gümüş, iç piyasalarda yatırım araçları arasında en çok değer kazanan varlık oldu. 1 Ocak 2020 tarihinde 3,47 TL seviyesinde bulunan gümül fiyatı, yıl içerisinde hem dolar kuru hem de ons gümüşten destek bularak tarihi rekorunu kırdı.
Gümüş fiyatı 2020'yi 6,31 lira seviyesinden tamamlarken yıl içerisinde Türkiye'de pandeminin başladığı Mart ayında büyük bir çöküş yaşayarak 2,50 lira seviyesine kadar inmişti.
Gümüş fiyatı 2020 yılı içerisinde 7,05 lira seviyesini aşarak tarihi rekor kırmıştı. Gümüş yıl sonunda yüzde 85,03 oranında değer kazanarak 2020’nin şampiyonu olurken yatırımcısının da yüzünü güldürdü.
2021 yılı için uzmanlar gümüş fiyatının daha artacağı tahmininde bulunuyor.
Gümüş fiyatı 2020'yi 6,31 lira seviyesinden tamamlarken yıl içerisinde Türkiye'de pandeminin başladığı Mart ayında büyük bir çöküş yaşayarak 2,50 lira seviyesine kadar inmişti.
Gümüş fiyatı 2020 yılı içerisinde 7,05 lira seviyesini aşarak tarihi rekor kırmıştı. Gümüş yıl sonunda yüzde 85,03 oranında değer kazanarak 2020’nin şampiyonu olurken yatırımcısının da yüzünü güldürdü.
2021 yılı için uzmanlar gümüş fiyatının daha artacağı tahmininde bulunuyor.
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