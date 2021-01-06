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Gümüş fiyatı sert yükselecek! Dev firmalar gümüş bulamayacak
Gümüş fiyatı ile ilgili ünlü isim David Morgan, sert yükseliş beklediğini belirterek Apple, Tesla ve Samsung gibi dev firmaların gümüş bulamacağını açıkladı.
GÜNDEM 06.01.2021, 17:19
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Gümüş 2021 yılına yükselişle başladı. Geride bıraktığımız sene içerisinde 7 lirayı aşarak tarihi rekor kıran gümüş fiyatının bu senede yeni rekorları kıracağı belirtiliyor. Ünlü piyasa uzmanları altın fiyatlarında yaşanacak yükselişin tetikleyicisinin gümüş fiyatı olacağını iddia ediyorlar. Gümüş piyasasının uzmanı olarak tanınan ABD’li isim David Morgan, 2021 yılı için beklentilerini açıklarken, endüstriyel ve yatırım talebinin katlanacağını belirtti.
Gümüş fiyatı ile ilgili YouTube üzerinde verdiği bir röportajda Morgan, 2021 yılında da gümüşün yükseleceğini belirterek yüzde 40’ın üzerinde bir artış beklediğini ifade etti. Gümüş fiyatının her yıl yaklaşık yüzde 44 oranında bir yükseliş kaydettiğini ifade eden Morgan, şöyle konuştu:
Gümüş uzmanı olarak tanınan Morgan, gümüşün yatırım talebinin artmasının, dev şirketlerin fiziksel gümüş bulmasında zorluk oluşturacağını belirtti. Piyasada gümüşün az bulunduğunu belirten Morgan, yatırımcılarında talep etmesi ile birlikte fiyatının beklenenden fazla bir yükselişe itebileceğini kaydetti.
2021 yılında piyasada çok az bir gümüş bulunacağını söyleyen Morgan, "Apple bilgisayarları veya Tesla’nın kullanımı, Samsung için endüstriyel ihtiyacın giderek artacağı anlamına gelecek." dedi.
Gümüş fiyatları yurtiçi piyasada dolar kurunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor.
2021 yılının ilk üç gününde gümüş, yüzde 4 oranında artış gösterek yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.
"Gümüş, altını, platini, paladyumu ve diğer metallerin hepsini performans olarak geride bırakıyor. Gümüşün bu sene güvenli liman olma özelliğini geri kazandığını düşünüyorum. Ayrıca perakende yatırımcıların inanılmaz bir talep patlaması yarattığını gözlemledik. Bu da fiziksel gümüşün baskılanarak fiyatlarda artışı beraberinde getirecek."
Gümüş fiyatı ile ilgili YouTube üzerinde verdiği bir röportajda Morgan, 2021 yılında da gümüşün yükseleceğini belirterek yüzde 40’ın üzerinde bir artış beklediğini ifade etti. Gümüş fiyatının her yıl yaklaşık yüzde 44 oranında bir yükseliş kaydettiğini ifade eden Morgan, şöyle konuştu:
Gümüş uzmanı olarak tanınan Morgan, gümüşün yatırım talebinin artmasının, dev şirketlerin fiziksel gümüş bulmasında zorluk oluşturacağını belirtti. Piyasada gümüşün az bulunduğunu belirten Morgan, yatırımcılarında talep etmesi ile birlikte fiyatının beklenenden fazla bir yükselişe itebileceğini kaydetti.
2021 yılında piyasada çok az bir gümüş bulunacağını söyleyen Morgan, "Apple bilgisayarları veya Tesla’nın kullanımı, Samsung için endüstriyel ihtiyacın giderek artacağı anlamına gelecek." dedi.
Gümüş fiyatları yurtiçi piyasada dolar kurunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor.
2021 yılının ilk üç gününde gümüş, yüzde 4 oranında artış gösterek yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.
"Gümüş, altını, platini, paladyumu ve diğer metallerin hepsini performans olarak geride bırakıyor. Gümüşün bu sene güvenli liman olma özelliğini geri kazandığını düşünüyorum. Ayrıca perakende yatırımcıların inanılmaz bir talep patlaması yarattığını gözlemledik. Bu da fiziksel gümüşün baskılanarak fiyatlarda artışı beraberinde getirecek."
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