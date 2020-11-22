Gümüş fiyatı ne kadar olacak? Usta isimden ilginç tahmin

Gümüş fiyatı 2020 yılının başından bu yana çok büyük bir artış göstermişti. Gümüşün bu yükselişini devam edip ettiremeyeceği merak konusu olurken 46 senelik tecrübeli analist Peter Hug ilginç bir tahminde bulundu.

Koronavirüs aşı haberleri ve dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte son günlerde gümüş fiyatında büyük bir geri çekilme yaşandı. Uzmanlar bu düşüşün uzun sürmeyeceğini gram gümüş ile ons gümüşün yükselişini sürdüreceğini düşünüyor.

Kitco Metals Küresel Ticaret Direktörü olan 46 yıllık usta analist Peter Hug, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamasında önümüzdeki sene için gümüş fiyatı beklentisini açıkladı. Hug, yaşanan düşüşlere rağmen gümüşün güçlü duruşunu koruduğunu belirterek 2021 yılında da bu seviyelerde başlayacak yeni yukarı yönlü atakta gümüş fiyatının 35-40 dolar aralığına geleceğini söyledi. Dolar kuru TL karşısında sert yükseliş göstermezse bu senaryoda gram gümüş fiyatı da 10 TL seviyelerine çıkabilir.

Koronavirüs salgını sonrası küresel ekonomilerin üretim kısmında yaşadığı sorunların ortadan kalkması ile gümüş fiyatının daha artacağını belirten Peter Hug, salgının seyrinin kötü gitmesi durumunda ise gümüş ile birlikte dolar ve altınında sert şekilde yükseleceğini ifade etti.

Öte yandan ekonomilerin normalleşmesi Covid-19 salgınının ikinci dalgasından etkilenmiş görünüyor. Türkiye’de de bu hafta sonu başlayan bazı kısıtlama uygulamaları, dünyanın birkaç ülkesinde de devreye girerken, mart ayındaki gibi olmasa da üretim konusunda bazı sorunlara yol açabilir.

Gram gümüş, iç piyasalarda yaşanan değişiklikler ve Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı artışı sonrası sert geri çekilme yaşadı. Dolar kurundaki düşüşle beraber, ons tarafından da olumlu bir hava gelmemesi, varlıkların değerini azalttı. Uzmanlar, küresel gelişmeler arasında en önemlisi olarak gördükleri teşvik paketi haberlerinin somutluk kazanmasıyla birlikte bu durumun tersine döneceğini düşünüyor.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş de geçtiğimiz günlerde YouTube'da yaptığı açıklamasında bu düşüşlerin kalıcı olmadığını söylemiş ve yatırımcılara gram gümüş, gram altın gibi varlıklardaki son fırsatları kaçırmamalarını telkin etmişti.

