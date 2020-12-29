Reklam

Son Dakika

Gümüş fiyatı için şaşırtan tahmin! 2021'de ne kadar olacak?

Gümüş fiyatı için uzmanlar 2021 tahminlerini açıkladı. Gümüş 2021'de ne kadar olacak? İşte şaşırtan tahminler...

GÜNDEM 29.12.2020, 14:34
Gümüş fiyatı için şaşırtan tahmin! 2021'de ne kadar olacak?
Gümüş fiyatı koronavirüs salgını ile birlikte Mart ayında başlattığı sert yükselişini yıl sonuna kadar taşımayı başardı. Gümüş fiyatı geçtiğimiz ay, 7 lirayı aşarak tarihi rekorunu kırmıştı. Uzmanlar 2021 yılı için de gümüş fiyatında sert yükselişlerin olacağını düşünüyor.

Gümüş fiyatı ile ilgili Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, geçtiğimiz gün yayınladığı raporunda 2021 yılında onsun 30 dolar seviyesine bulunacağını belirterek yeni zirveler yaşayacağını açıkladı.
Kanada Bankası CIBC ise 2021 yılı gümüş ile ilgili yaptığı tahmininde onsun 32 dolara ulaşacağını duyurdu. Bu fiyat tahmini gümüş işe son yılların en büyük zirvesi anlamına geliyor. Bankanın uzmanları, gümüşteki pazarın hala küçük olduğunu ve büyük yatırımcıların varlığı portföylerinde uzun süre tutacağını düşündüklerini söyledi.

Dünyanın en büyük bankalarından olan Citibank ile Goldman Sachs ise gri metal için 2021 yılı fiyatını Kanada Bankası CIBC'den daha da yüksek açıkladı. Gümüşü 2021 yılının yıldızı olacağını ifade eden dev banka Citibank'ın uzmanları ons gümüş fiyatının 40 dolar, hatta 50 dolar seviyelerini göreceğini kaydetti. Goldman Sachs stratejistleri de ekonomik krizin derinleşmesiyle gümüşün 30 doları aşacağını belirtti.
Gümüş fiyatı ile ilgili yabancı bankaların yaptığı bu değerlendirmelere göre 2021 yılında 7 lira bandını aşarak 10 liraya kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise geçtğimiz günlerde gümüş fiyatı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde "Etrafınızda altın çok yükseldi artık alamıyoruz diye döviz satın alan olursa "Gümüş al" uyarılarında bulunursanız, ona güzellik yapmış olursunuz Gümüş’ün dövizden iki kat fazla kazandırdığını belirtirsiniz "yok" derse uğraşmayın 10 lira olduğunda yanınıza koşarak gelecek zaten" ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12