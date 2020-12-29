Gümüş fiyatı için şaşırtan tahmin! 2021'de ne kadar olacak?

Gümüş fiyatı koronavirüs salgını ile birlikte Mart ayında başlattığı sert yükselişini yıl sonuna kadar taşımayı başardı. Gümüş fiyatı geçtiğimiz ay, 7 lirayı aşarak tarihi rekorunu kırmıştı. Uzmanlar 2021 yılı için de gümüş fiyatında sert yükselişlerin olacağını düşünüyor.



Gümüş fiyatı ile ilgili Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, geçtiğimiz gün yayınladığı raporunda 2021 yılında onsun 30 dolar seviyesine bulunacağını belirterek yeni zirveler yaşayacağını açıkladı.

Kanada Bankası CIBC ise 2021 yılı gümüş ile ilgili yaptığı tahmininde onsun 32 dolara ulaşacağını duyurdu. Bu fiyat tahmini gümüş işe son yılların en büyük zirvesi anlamına geliyor. Bankanın uzmanları, gümüşteki pazarın hala küçük olduğunu ve büyük yatırımcıların varlığı portföylerinde uzun süre tutacağını düşündüklerini söyledi.



Dünyanın en büyük bankalarından olan Citibank ile Goldman Sachs ise gri metal için 2021 yılı fiyatını Kanada Bankası CIBC'den daha da yüksek açıkladı. Gümüşü 2021 yılının yıldızı olacağını ifade eden dev banka Citibank'ın uzmanları ons gümüş fiyatının 40 dolar, hatta 50 dolar seviyelerini göreceğini kaydetti. Goldman Sachs stratejistleri de ekonomik krizin derinleşmesiyle gümüşün 30 doları aşacağını belirtti.

Gümüş fiyatı ile ilgili yabancı bankaların yaptığı bu değerlendirmelere göre 2021 yılında 7 lira bandını aşarak 10 liraya kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise geçtğimiz günlerde gümüş fiyatı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde "Etrafınızda altın çok yükseldi artık alamıyoruz diye döviz satın alan olursa "Gümüş al" uyarılarında bulunursanız, ona güzellik yapmış olursunuz Gümüş’ün dövizden iki kat fazla kazandırdığını belirtirsiniz "yok" derse uğraşmayın 10 lira olduğunda yanınıza koşarak gelecek zaten" ifadelerini kullanmıştı.

