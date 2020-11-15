Gümüş fiyatı 2021'de yüzde 70 yükselecek!

Gümüş, koronavirüs salgını ile birlikte çıkışa geçti. Gümüş kazanç konusunda da altın ve doları geride bırakırken son aylarda giderek popülaritesini artırak yatırımcıların daha fazla tercih ettiği bir varlık oldu. Gümüş fiyatının daha da artacağı uzmanlar tarafından düşünülüyor. 36 yıllık ünlü analist Peter Hug, gümüş ile ilgili yaptığı değerlendiremsinde 2021'de yüzde 70 yükselecebileceğini belirtti.

Ünlü analist Peter Hug, YouTube'da katıldığı bir kanalda gümüş fiyatının uzun vadede olumlu görüntü verdiğini belirterek ekonomik iyileşmelerle beraber 2021 yılı içinde yaklaşık yüzde 70 civarı bir artışın görüleceğini açıkladı.

Gümüşün altının önüne geçerek daha yüksek fiyat seviyelerine çıkmasının sürpriz olmayacağını ifade eden 36 yıllık tecrübeli analist Peter Hug, şunları söyledi:

Gümüş alımı için iç piyasalardan da kuvvetli bir destek geliyor. Özellikle Anadolu Ajansı'nın Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2021 yılında gümüşün şampiyon olacağını iddia ediyor. Zira son aylardaki performansa bakıldığı zaman gümüşün altın ve dolardan daha fazla kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı.

İslam Memiş, son yaptığı değerlendirmede, bu yaşanan geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu ve yatırımcıların fırsatı kaçırmaması gerektiğini ifade etmişti.

Gümüş piyasası da altın gibi koronavirüs aşısıyla ilgili gelen olumlu haberler sonrası büyük bir geri çekilme yaşasa da haftalık kapanışa kendisini toparlayarak girdi. Yıl sonuna doğru teşvik paketi haberlerinin somutlaşmasıyla birlikte yeni ataklar yapacağı düşünülen gümüş ve altının önümüzdeki haftalarda nasıl bir yöne gideceği belirsiz. Piyasaların bu belirsizlik havasında yaşanabilecek tüm haber akışlarını fiyatladığını düşünürsek, büyük fiyat hareketleri yıl sonuna kadar şaşırtıcı olmayacaktır.

"Uzun vadeli baktığımda, altının 2021 yılında son derece iyi bir performans göstereceğini söyleyebilirim. Gümüş için de benzer bir şekilde geriye dönüp bakıldığında 24 dolar seviyesinin ucuz olduğu görülecektir. Kısa vadede bir geri çekilme durumu yaşanırsa, gümüşün 22 dolara, 20 dolar a düştüğünü görmemiz mümkün mü? Elbette, bu bağlamda ekonomiler büyümeye başlarsa, altının çok yüksek bir performans göstereceğini düşünüyorum. Gümüşün de altının önüne geçerek daha yüksek fiyat seviyelerine çıkması sürpriz olmayacak. Ben bu şartlar altında kesinlikle gümüş alırdım"

