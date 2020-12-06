Gümüş fiyatı 2021'de ne olacak? İşte dikkat çeken tahmin
Gümüş fiyatı 2021'de ne olacak? sorusu altının pahalı olmasıyla gümüşe yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte dikkat çeken tahmin...
GÜNDEM 06.12.2020, 09:30
Koronavirüs salgını ile birlikte küresel piyasalarda yaşanan siyasi olayların etkisiyle piyasalar 2020'nin Mart ayında tarihi düşüşler yaşamış ve daha sonra rekorlar kırmıştı. Bu süreçte gümüş fiyatları da geçtiğimiz ay 7 lirayı aşarak kendi rekorunu kırmıştı.
2021 yılı için salgının ekonomik etkilerinin devam edeceği düşünülürken, İngiliz Metal Focus şirketinin Altın ve Gümüş Müdürü Neil Meader gümüş fiyatları için tahminini açıkladı. Koronavirüs aşısı ile ilgili haberlerin gümüş fiyatlarını etkilediğini belirten Meader, kısa süre içinde gümüşün toparlanacağını ve 2021 yılının ortasına kadar yükselişin süreceğini kaydetti.
Aşı haberlerinin gelmesi ile birlikte gümüşün ciddi bir baskı altına girdiğini ifade eden Meader, "Ancak bunun devam edip etmeyeceğinden şüpheliyiz. Aşının geniş çapta kullanılması zaman alacak. Ayrıca, en azından 2021 yılı ortasına kadar normalleşmenin yaşanacağını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'de başkanlık seçimini Biden kazanması ile Trump dönemine yaşanan jeopolitik risklerin 2021 yılında da devam edeceğini belirten Meader, yaşanan bu sıkıntıların içerisinde altın ve gümüşün güvenli liman olma özelliğiyle birlikte yeni bir talep patlamasına neden olacağını açıkladı.
Gümüş fiyatlarının 2021 yılının ortasına kadar yükselişini sürdüreceğini açıklayan Meader'in yanı sıra Şant Manukyan'da gümüşün hızla yukarı doğru hareket edeceğini geçtiğimiz günlerde yayınladığı analizinde açıklamıştı. Manukyan, son analizlerinde, özellikle platin için muazzam bir koşu için ortamın hazır olduğunu ve kritik 1.035 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte ivmenin hızlanacağını söylemişti. Altın ve gümüş fiyatları kısa vadeli süreçte belirsizlik ortamında ilerlerken, önümüzdeki süreçte talep artışı ve haber akışlarıyla birlikte hızla yukarı doğru hareket edebilir.
2021 yılı için salgının ekonomik etkilerinin devam edeceği düşünülürken, İngiliz Metal Focus şirketinin Altın ve Gümüş Müdürü Neil Meader gümüş fiyatları için tahminini açıkladı. Koronavirüs aşısı ile ilgili haberlerin gümüş fiyatlarını etkilediğini belirten Meader, kısa süre içinde gümüşün toparlanacağını ve 2021 yılının ortasına kadar yükselişin süreceğini kaydetti.
Aşı haberlerinin gelmesi ile birlikte gümüşün ciddi bir baskı altına girdiğini ifade eden Meader, "Ancak bunun devam edip etmeyeceğinden şüpheliyiz. Aşının geniş çapta kullanılması zaman alacak. Ayrıca, en azından 2021 yılı ortasına kadar normalleşmenin yaşanacağını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'de başkanlık seçimini Biden kazanması ile Trump dönemine yaşanan jeopolitik risklerin 2021 yılında da devam edeceğini belirten Meader, yaşanan bu sıkıntıların içerisinde altın ve gümüşün güvenli liman olma özelliğiyle birlikte yeni bir talep patlamasına neden olacağını açıkladı.
Gümüş fiyatlarının 2021 yılının ortasına kadar yükselişini sürdüreceğini açıklayan Meader'in yanı sıra Şant Manukyan'da gümüşün hızla yukarı doğru hareket edeceğini geçtiğimiz günlerde yayınladığı analizinde açıklamıştı. Manukyan, son analizlerinde, özellikle platin için muazzam bir koşu için ortamın hazır olduğunu ve kritik 1.035 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte ivmenin hızlanacağını söylemişti. Altın ve gümüş fiyatları kısa vadeli süreçte belirsizlik ortamında ilerlerken, önümüzdeki süreçte talep artışı ve haber akışlarıyla birlikte hızla yukarı doğru hareket edebilir.
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