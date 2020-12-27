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Gümüş almayanları uyardı! "Keşke zamanında gümüş alsaydım diyecekler"

Gümüş son yılların en popüler değerli madeni olarak göze çarpıyor. Gram gümüşe yatırım yapmak isteyenler kuyumculara akın etti. Gümüş kaç lira olacak? İşte gümüş uzmanında tavsiyeler...

GÜNDEM 27.12.2020, 16:36
Gümüş almayanları uyardı!
Gümüş fiyatları geçtiğimiz haftayı iniş ve çıkışlarla geçirdi. Gümüşün gram fiyatı haftanın son iş gününü 6 lira 29 kuruştan kapadı. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte 6 lira 19 kuruşa kadar düşüş yaşayan gram gümüş daha sonra kendisi toparlayarak 10 kuruşluk bir yükseliş gerçekleştirdi. Gümüş ve altın uzmanı İslam Memiş ise gümüşe yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulundu.
Gümüş fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkarken altından daha çok kazandıran değerli maden olarak göze çarptı. Fiziki olarak gümüş almak isteyenler kuyumcuların yolunu tuttu. Piyasalarla ilgili sosyal medyada ve ulusal medyada analizlerde bulunan İslam Memiş, henüz gümüş almayanları uyararak son fırsat olduğunu iddia etti. Memiş, "Gümüş, 2021’de 40 dolar yukarı yönlü kırdığında herkes “ KEŞKE ZAMANINDA BEN DE ALSAYDIM “ diyecek. 2020’de gümüşünü satmayan 2021’de “ İYİ Kİ “ diyecek. 2020 yılının son haftasını, 2021’de “son fırsattı” diye yorumlayacağım. 2021’de yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) kullanmak zorunda kalacaklar. Güneş enerjisi için gümüş kullanılmak zorunda kalacaklar. Kuraklık, enerji ve hastalığın karşılığı GÜMÜŞ’tür. Rafine ve katılım bankalarını fiziki gümüş temin konusunda ikna etmek için çok çaba sarf ettim. Rabbim, şahittir. 2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler, ölmeyen görecek. Ben bugünleri unutmayacağım, siz de unutmayın. Nefsinize yenilip lütfen kaptırmayın" İfadelerini kullandı.
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