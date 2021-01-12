Gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları taşıyan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 12.01.2021, 07:02
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Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutalp Mahallesi'ndeki bir iş yerine kent merkezinden araç ile kaçak cep telefonu ve aksesuarları getirileceği ihbarını aldı.
Söz konusu iş yerini takibe alan ekipler, araç iş yerine gelince durdurdu.
Araç ve iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 43 cep telefonu, 275 şarj adaptörü, 20 telefon bataryası ve 145 şarj kablosu ele geçirildi.
Araçtaki Suriye uyruklu A.M. ve M.H.J, gözaltına alındı.
Söz konusu iş yerini takibe alan ekipler, araç iş yerine gelince durdurdu.
Araç ve iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 43 cep telefonu, 275 şarj adaptörü, 20 telefon bataryası ve 145 şarj kablosu ele geçirildi.
Araçtaki Suriye uyruklu A.M. ve M.H.J, gözaltına alındı.
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