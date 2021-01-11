Gültekin Uygun'dan Perinçek'e tepki: Türk milletinin mensubu olamaz
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü üzerinden Doğu Perinçek'e sert ifadeler kullandı.
GÜNDEM 11.01.2021, 07:57
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kanal 42'de Ali Ayata'nın 'Konuşmaya Değer' programında Doğu Türkistan'da Çin zulmü üzerinden yaşananlara dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yaptığı değerlendirmelerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı gösterdiği tavırdan ötürü teşekkür eden Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert tepki gösterdi.
Perinçek'in Çin'i destekleyen ve Doğu Türkistanlıları terörist ilan eden tavrını sert dille eleştiren Uysal, "Doğu Türkistanlılar yerine Çin devletini haklı görecek bir kişinin vicdanı olamaz,Türk milletinin mensubu olamaz. O insanları terörist olarak gören tevil götürmez zırvalıktır" dedi.
Yaptığı değerlendirmelerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı gösterdiği tavırdan ötürü teşekkür eden Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert tepki gösterdi.
Perinçek'in Çin'i destekleyen ve Doğu Türkistanlıları terörist ilan eden tavrını sert dille eleştiren Uysal, "Doğu Türkistanlılar yerine Çin devletini haklı görecek bir kişinin vicdanı olamaz,Türk milletinin mensubu olamaz. O insanları terörist olarak gören tevil götürmez zırvalıktır" dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü