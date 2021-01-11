Gültekin Uygun'dan Perinçek'e tepki: Türk milletinin mensubu olamaz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kanal 42'de Ali Ayata'nın 'Konuşmaya Değer' programında Doğu Türkistan'da Çin zulmü üzerinden yaşananlara dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaptığı değerlendirmelerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı gösterdiği tavırdan ötürü teşekkür eden Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert tepki gösterdi.



Perinçek'in Çin'i destekleyen ve Doğu Türkistanlıları terörist ilan eden tavrını sert dille eleştiren Uysal, "Doğu Türkistanlılar yerine Çin devletini haklı görecek bir kişinin vicdanı olamaz,Türk milletinin mensubu olamaz. O insanları terörist olarak gören tevil götürmez zırvalıktır" dedi.

