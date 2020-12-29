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Güler misin ağlar mısın! Polis zile basıp hırsızım dedi sonrası ise...
Hırsızlık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evlerin kapısını çalan polisler 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı verdi. Aldıkları karşılık ise güvenlik güçlerini şoke etti.
GÜNDEM 29.12.2020, 14:41
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yürüttükleri uygulamayla broşür dağıtıp, vatandaşı bilgilendirdi.
Hırsızlık olaylarına karşı vatandaşın dikkatini çekmeye çalışan polisler zillerini çaldıkları vatandaşların verdikleri yanıt nedeniyle adete şok geçirdileri.
Apartman kapısına gelen polisler, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı vermesine rağmen kapıların açıldığına şahit olunca hayret etti.
Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi.
Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları da 'Kim o?' diye seslendi.
Ancak kimi kapılar tereddütsüz açıldı.
Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar ise karşısında polisleri görünce şaşırdı.
Görüntülü zil sisteminin bulunduğu binalarda polisler, kamerayı eliyle kapatıp, vatandaşlara kendilerini 'hırsız' olarak tanıtsa da sonucunun değişmediğini, vatandaşın kapıyı açtığı gözlemledi.
Hırsızlık olaylarına karşı vatandaşın dikkatini çekmeye çalışan polisler zillerini çaldıkları vatandaşların verdikleri yanıt nedeniyle adete şok geçirdileri.
Apartman kapısına gelen polisler, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı vermesine rağmen kapıların açıldığına şahit olunca hayret etti.
Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi.
Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları da 'Kim o?' diye seslendi.
Ancak kimi kapılar tereddütsüz açıldı.
Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar ise karşısında polisleri görünce şaşırdı.
Görüntülü zil sisteminin bulunduğu binalarda polisler, kamerayı eliyle kapatıp, vatandaşlara kendilerini 'hırsız' olarak tanıtsa da sonucunun değişmediğini, vatandaşın kapıyı açtığı gözlemledi.
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