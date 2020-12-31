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Güler misin ağlar mısın! Odanın altından bakın ne geçiyor?
Fıkraları aratmayan olay Sivas'tan.. İki komşunun anlaşmazlığı nedeniyle yapılan ve altından yol geçen misafir odası görenleri şaşırtıyor.
GÜNDEM 31.12.2020, 14:31
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Sivas'ın Karayün köyünde fıkralara konu olacak bir olay yaşandı.
30 yıl önce yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü ailesinin arsasına bakıyordu.
Ancak iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı.
Evin pencerelerinin arsasına bakmasını istemeyen Kurugöllü ailesi komşusunun penceresinin önüne inşa ettiği altından yolgeçen misafir odasıyla kapatmakla buldu.
Komşunun evi yıkılınca altından yolgeçen misafir odası ilginç görüntülere sahne oldu.
Evin halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
30 yıl önce yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü ailesinin arsasına bakıyordu.
Ancak iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı.
Evin pencerelerinin arsasına bakmasını istemeyen Kurugöllü ailesi komşusunun penceresinin önüne inşa ettiği altından yolgeçen misafir odasıyla kapatmakla buldu.
Komşunun evi yıkılınca altından yolgeçen misafir odası ilginç görüntülere sahne oldu.
Evin halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
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