‘Güle Güle Ara Güler’ sergisi

Yakın dostu Melih Berk’in kadrajından Ara Güler’in daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarının paylaşıldığı sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Ara Güler’in ve dostlarının anısına hazırlanan bir kitabında dağıtıldığı serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Melih Berk ve pek çok sanatsever katıldı. Serginin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Fotoğraf sanatının Türkiye ve dünya üzerindeki en bilinen isimlerinden biri olan Ara Güler’i özel bir sergiyle anıyoruz. Bizi bir fotoğraf karesinde yüzlerce insanla tanıştırıp dünyayla buluşturan usta sanatçıya, Türk fotoğrafına gösterdiği yol için hepimiz minnettarız. Ara Güler, ‘ Yaşam size verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın’ demiştir. Biz de yakın dostu Melih Berk’in kadrajına yansıyan Ara Güler izlerini ve üstadın yaşamından kesitleri izleyeceğiz bu sergide” ifadelerini kullandı.

