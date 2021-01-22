Gül’den Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde Cumhurbaşkanı’ söylemine sert tepki

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ açıklamasına tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye'nin ulaşım ve altyapı projelerinde dünyaya örnek olduğunu açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen bakanlar, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Toplantıda ilk sözü alan Adalet Bakanı Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kullandığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ sözüne sert tepki gösterdi. Milletin bu söyleme gereken cevabı gereken şekilde vereceğini belirten Gül, “Biz, seçim akşamından itibaren rozetimizi hükümet olarak, belediye olarak indirdik. Tüm hemşehrilerimiz bizim için hizmet götürülmesi gereken vatandaştır. Bizde sözde vatandaş, özde vatandaş yoktur. Bugün ana muhalefet partisi liderinin milletin oyları ile seçilmiş kişiye ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diye bir ifade kullanması, onların vatandaşı da 'sözde vatandaş, özde vatandaş' diye ayırdığının en büyük ispatıdır. Bunlar millete tepeden bakan, milleti makbul olmayan vatandaş diye ayıran, sözde vatandaş, özde vatandaş diye ayıran bir zihniyetin ürünüdür. Milletin oy verdiği, seçtiği kişiye sözde demek, ne demokrasiye, ne insanlığa ne siyasi ahlaka asla yakışmaz” dedi.



CHP’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret partisi gibi bir misyon üstelendiğini de aktaran Bakan Gül, “Cumhurbaşkanı’na hakaret partisi gibi adeta misyon üstlenmeye çalışan, Cumhur olmasa, halk olmasa ne güzel halkçılık yaparız diyen bu anlayışın milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Biz yolumuza devam edeceğiz. Milletimize siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, nereli olursa olsun, hizmet götürmeye 18 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Bizim nazarımızda sözde, özde vatandaş yoktur. Nerede doğarsa doğsun herkes bu memleketin asli vatandaşıdır, birinci sınıf vatandaşıdır. Bu anlayışla, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

