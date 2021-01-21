Gül kimi kasdetti?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklama ile gündeme sıcak etki yapacak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yaşanan olumsuz durumlar kapsamından sıkılıklar şikayet aldığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu olumsuz olaylar üzerinden kendisine tutuklama talepleri geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ifade ederek tutuklama yetkisine sahip olmadığını vurgulayan Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti. Soylu, "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" dedi.

