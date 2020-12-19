Gül, Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü hastanede incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki özel bir hastanede 9 kişinin öldüğü yangına ilişkin, "Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır." dedi.
GÜNDEM 19.12.2020, 17:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Gül, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini söyledi.
Gaziantep başta olmak üzere herkese baş sağlığı dileyen Gül, şöyle konuştu:
"Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır ve 2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir."
Olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gül, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Bakan Gül, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini söyledi.
Gaziantep başta olmak üzere herkese baş sağlığı dileyen Gül, şöyle konuştu:
"Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır ve 2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir."
Olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gül, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
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