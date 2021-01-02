Guinness'e göre dünyanın en yaşlı insanı kim, kaç yaşında?
Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanako. Japonya'da yaşayan Tanako 118. yaş gününü kutladı, 120 yaşına kadar yaşamak istediğini kaydetti.
GÜNDEM 02.01.2021, 07:56
Kane Tanako Japonya'nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşıyor.
2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane dün 118. yaş gününü kutladı.
Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.
Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, koronavirüs salgını nedeniyle aile bireyleriyle görüştürülmüyor.
2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane dün 118. yaş gününü kutladı.
Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.
Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, koronavirüs salgını nedeniyle aile bireyleriyle görüştürülmüyor.
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