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GÜBRETAŞ’ın hisselerini 2.5 liradan toplayan Bursalı eğitimci kim?

Milli Gazete’nin 6 ay önceki haberine neden hukuksuz bir şekilde erişim engeli getirildi? 6 milyar dolarlık altın rezervinde cevap bekleyen sorular...

GÜNDEM 22.12.2020, 20:19
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GÜBRETAŞ’ın hisselerini 2.5 liradan toplayan Bursalı eğitimci kim?
Gübretaş’ın halka açık hisselerinin yarısını 1.5 yıl önce toplayan Bursalı eğitimci kim? GÜBRETAŞ ile Koza Firması arasındaki mahkeme sonuçlanmadan hisseler kimler tarafından toplandı? Hisseleri toplayan Bursalı yatırımcı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Merkez Birliğinde görüştü mü? Milli Gazete’nin 18 Mayıs’ta yaptığı ‘Çiftçinin gübresinden altın çıktı’ başlıklı haberi hukuksuz bir kararla neden yayından kaldırıldı? Tarım Kredi ve Gübretaş üst düzey yöneticilerinin hisseler yükselmeden önce kendilerinin ve yakınlarına hisse aldırdıkları yönündeki iddialar neden cevapsız bırakıldı?
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın Tarım Kredi’in iştiraki olan GÜBRETAŞ’a ait maden sahasında 6 milyar dolarlık altın bulunduğu yönündeki açıklaması, Milli Gazete’nin 18 Mayıs’ta yaptığı ve mahkeme kararı ile hukuksuz bir şekilde erişim yasağı getirilen ‘Çiftçinin gübresinden altın çıktı’ haberinde ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı.  
‘Çiftçinin gübresinden altın çıktı’ başlıklı 18 Mayıs’ta yapılan haberde, GÜBRETAŞ hisselerinin altın madeni hikayesinden dolayı 8 ayda 2.5 liradan 20 liraya çıktığı ve iddialara göre 15 milyar dolarlık bir altın rezervinin tespit edilmesinin beklendiği, bundan dolayı hissenin artmaya devam ederek 150 ile 200 liraya kadar çıkacağına yönelik iddiaları gündeme getirmiştik. 
Söz konusu haber, GÜBRETAŞ’ın başvurusu üzerine İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği tarafından kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle erişim engeli getirilirken, Basın İlan Kurumu’na da Basın ahlak kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle gazetenin ilan gelirlerinin kesilmesi için suç duyurusunda bulunulmuştu.  
Gelinen noktada Milli Gazete’nin 18 Mayıs’ta GÜBRETAŞ’a ait maden sahasındaki iddialara yönelik yaptığı haber, bugün Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından yapılan açıklama ile belgelenirken, ‘söz konusu bu haberden kimler neden rahatsız oldu da yayından kaldırıldı?’ sorusunu akıllara getirdi.
Gübretaş hisseleri 2.5 lira iken 21 Haziran 2019’dan sonra hızla yükselmeye başlıyor. Maden sahasının devri konusunda GÜBRETAŞ İLE Koza Firması arasındaki davanın da 30 Aralık 2019’da GÜBRETAŞ’ın lehine sonuçlandığı açıklandı. İşte bu sürede GÜBRETAŞ’ın halka açık yüzde 23 hissesinin yaklaşık yarısı Bursa’da özel okulları bulunan bir eğitimci tarafından toplanması dikkat çekti. Söz konusu hisselerin ortalama 5 liradan bu yatırımcı tarafından toplandığı iddia edilirken, GÜBRETAŞ’ın halka açık hisselerin yarıya yakını hala bu yatırımcının üstünde görünüyor.
Söz konusu Bursa’da özel okulları olan bu yatırımcının mahkeme sonuçlanmadan GÜBRETAŞ hisselerinde ciddi bir alım yapması ve mahkeme sonrasında da bu hisseleri elinde tutması, Genel Müdür tarafından bugün açıklanan yüksek orandaki altın rezerv miktarının önceden biliniyor muydu? sorusunu gündeme getirdi. Diğer yandan Ankara kulislerinde konuşulan en önemli bir iddia ise söz konusu GÜBRETAŞ hisselerini toplayan bu yatırımcı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın Merkez Birliğinde birkaç kez görüştüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile GÜBRETAŞ’ın toplantılarında, toplantıya katılanlara GÜBRETAŞ hissesi almaları yönünde telkinlerin yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı’nın, üst düzey yöneticilerin hisse aldıkları yönündeki iddialara cevap vermeyerek, söz konusu habere hukuksuz bir şekilde erişim engeli kararı aldırmaları dikkat çekmişti.
 SADETTİN İNAN / ÖZEL HABER
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