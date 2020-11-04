GÜBRETAŞ doları gerekçe gösterdi, gübre satışını kapattı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rekor kıran dolar kuru için geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir TV programında vatandaşı doğrudan ilgilendirmediğini belirtmek için "Dolarla bir işiniz var mı?" diye sormuştu. Ancak durumun öyle olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş, kurlardaki artıştan dolayı Cuma günü bayilere gübre satışlarını kapattı. Ekim zamanı olduğu için bayilerle çiftçiler karşı karşıya gelirken, gübre satışlarının ne zaman açılacağına yönelik de bayilere bir bilgi verilmedi.



Tarımdan Haber adlı internet sitesinde yer alan habere göre gübre bayileri, Cuma gününden itibaren kurlardaki artışlar gerekçe gösterilerek gübre satışlarının bayilere kapatıldığı belirtildi. Bayiler, "Ekim zamanı. Gübre almaya gelen çiftçiye biz durumu anlatamıyoruz. Bugün satışların açılmasını bekliyorduk ancak herhangi bir gelişme olmadı. Yarın açılır mı açılmaz mı onu da bilmiyoruz" eleştirisinde bulundu.

Kur artışlarından dolayı fiyatların günlük güncellenebileceğini dile getiren gübre bayileri “Ekim zamanı gübre satışları kapatılır mı? Anlayabilmiş değiliz” dediler. Gübre bayileri, diğer gübre satışlarını sadece Gübretaş’ın kapattığını diğer gübre firmalarında böyle bir durum yaşanmadığını dile getirdiler. Diğer yandan kooperatiflerde gübre satışları devam ederken, bu satışların stoktaki ürünlerden yapıldığı kaydediliyor.

