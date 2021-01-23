GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat!.. 31 Aralık'a kadar...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR borcu olanlar içim sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Uygulama, devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde geçerli olacak.

Prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, GSS ve BAĞ-KUR prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

