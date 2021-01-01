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G.Saray'lı futbolcunun elinde havai fişek patladı!
G.Saray'lı futbolcunun elinde havai fişek patladı. Sarı-kırmızılı takımın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin görme kaybı yaşayacağı iddia edildi.
GÜNDEM 01.01.2021, 08:18
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Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hemen hastaneye kaldırılırken oyuncuda görme kaybı olabileceği gelen ilk haberler arasında.
Norveçli oyuncunun havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama meydana geldiği belirtildi.
G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ameliyata alındığı iddiası bulunuyor.
Norveçli oyuncunun havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama meydana geldiği belirtildi.
G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ameliyata alındığı iddiası bulunuyor.
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