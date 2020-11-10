G.Saray'ın transfer listesi hazır! 8 isim...

Süper Lig'de Erzurumspor maçıyla birlikte çıkışa geçen G.Saray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son haftalarda yakaladığı çıkışı tüm sezona yaymak isteyen sarı-kırmızılılar, gözünü şimdiden ara transfer dönemine çevirdi. G.Saray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diyerek, hem takıma hem de yönetime mesaj verdi. Tecrübeli hoca, devre arasında bambaşka bir takım kurmayı planladığını bir nevi ortaya koydu.

G.Saray'ın teknik patronu özellikle Ömer, Etebo ve Taylan'dan oluşan orta sahasını değiştirecek. Younes Belhanda'yı elden çıkarabilirse iyi bir 10 numara ve oyunu geriden başlatacak bir regista alacak.

Fatih Terim, ayrıca oyununun iki tarafını da oynayacak bir isim transfer etmeyi planlıyor. Terim bir kanada hızlı, takıma vites yükseltecek bir kanat oyuncusu istiyor. Forvete ise Falcao'yu zorlayacak ve onu tehdit edecek bir forvet oyuncusu aldırmanın planları içinde...

Bu doğrultuda hazırlıklarına başlayan Cimbom, kadrosuna kazandırmak istediği isimleri şimdiden belirledi.

İşte Fotomaç'ın haberine göre G.Saray'ın hedefindeki 8 futbolcu:



Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Adem Ljajic, Jonas Wind, Hulk, Sergio Oliveira, Stefan Johansen, Ali Akman.

