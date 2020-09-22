G.Saray'ın da ilgilendiği eski Aksiharsporlu Oumar Niasse'den açıklama
Bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer alan ve Süper Lig'de Akhisarspor forması giyen Senegalli forvet Oumar Niasse, Trabzonspor'a transfer olabileceğinin sinyalini verdi.
GÜNDEM 22.09.2020, 20:02
Stopere takviye için geri sayıma geçen Trabzonspor, hücum hattına da bir hamle yapacak.
Kanatta oynayabilen bir forvet oyuncusu transfer etmek isteyen bordo-mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen, bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse önerildi.
Daha önce Akhisar'da oynayan ve Süper Lig'e yabancı olmayan Senegalli oyuncu, menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" derken, yetkililer Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un da maliyete göre karar vereceği öğrenildi. Oumar Niasse'nin adı, transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.
Kanatta oynayabilen bir forvet oyuncusu transfer etmek isteyen bordo-mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen, bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse önerildi.
Daha önce Akhisar'da oynayan ve Süper Lig'e yabancı olmayan Senegalli oyuncu, menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" derken, yetkililer Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un da maliyete göre karar vereceği öğrenildi. Oumar Niasse'nin adı, transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.
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