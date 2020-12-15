G.Saray'dan taraftarına müjde! Yıldız isim bedavaya geliyor

Galatasaray, geçen sezon formasını giydiği Jean Michael Seri’yi transfer etmek için harekât başlattı. Fildişili orta sahayı bonservissiz kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fulham’ın inadını kırmış durumda…



İngiliz ekibinde hiç süre alamaması Jean Michael Seri’yi bir hayli etkilerken; takımdan ayrılmak için kulüpten kolaylık yapılmasını rica ettiği ortaya çıktı. Takvim’in haberine göre; Galatasaray, Jean Michael Seri’yi 1.5 sezonluğuna kiralamak istiyor. Daha sonrasında sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna katma planları yapan sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda somut adımları atması bekleniyor.

