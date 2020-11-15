G.Saray'dan Mesut Özil bombası!

Arsenal Menajeri Mikel Arteta tarafından hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayarak Ocak ayına kadar kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkındaki transfer spekülasyonları bitmek bilmiyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu pek çok Avrupa ve MLS kulübü için adı geçen 32 yaşındaki futbolcunun şimdi de G.Saray'a gideceği iddia edildi.

İspanya'da yayım yapan Todo Fichajes adlı internet sitesinin haberine göre sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte geçirmek için Arsenal yönetimiyle görüşme hâlinde olan Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmayı en çok isteyen kulüp G.Saray. Haberde Galatasaray'ın bu transferi geçtiğimiz yaz da gerçekleştirmek istediği ancak kulübün mali durumunun buna izin vermediği ifade edildi.

