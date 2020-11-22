G.Saray'dan Krunic atağı! 11 maçta forma giydi
G.Saray transfer atağına kalktı. Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Rade Krunic'i transfer etmeyi planlıyor. Krunic bu sezonun geride kalan kısmında Milan formasını 11 maçta giydi.
GÜNDEM 22.11.2020, 08:40
Orta sahaya takviye yapacak olan G.Saray’da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer dönemi için önceliğinin Milan forması giyen merkez orta saha Rade Krunic olduğu öğrenildi. Fatih Terim’in olumlu rapor verdiği 27 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlandığı da gelen bilgiler arasında. Bosna-Hersekli futbolcu ise bu transfer teklifine ne cevap vereceği merak konusu.
G.Saray kadrosuna katmak istediği Rade Krunic için kiralama teklifi yapacak. İtalyan devi Milan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 6.5 milyon Euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki orta sahanın bonservisinin alınması zor görünüyor.
Rade Krunic bu sezonun geride kalan kısmında Milan formasını 11 maçta giydi. 11 maçın sadece 4 tanesine ilk 11’de başlayan ve 387 dakika sahada kalan Boşnak futbolcu 1 gol katkısı sağladı. Krunic tek golünü UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic ile deplasmanda oynanan maçta attı.
G.Saray kadrosuna katmak istediği Rade Krunic için kiralama teklifi yapacak. İtalyan devi Milan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 6.5 milyon Euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki orta sahanın bonservisinin alınması zor görünüyor.
Rade Krunic bu sezonun geride kalan kısmında Milan formasını 11 maçta giydi. 11 maçın sadece 4 tanesine ilk 11’de başlayan ve 387 dakika sahada kalan Boşnak futbolcu 1 gol katkısı sağladı. Krunic tek golünü UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic ile deplasmanda oynanan maçta attı.
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