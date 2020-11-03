G.Saray'dan Ahmed Musa atağı!

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili scout ekibinden rapor isteyen G.Saray'ın teknik patronu Fatih Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.



Nijeryalı yıldız oyuncu Ahmed Musa'nın sorunu performans değil psikolojik olduğu belirtilirken sarı-kırmızlı yöneticiler tarafından isk transferi olarak yorumlanmış ve transferden vazgeçilmişti. Ancak bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu.

Sarı-kırmızılı yöneticiler Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.

Kanatlarda ve forvette oynayabilen Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi.

