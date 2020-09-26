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G.Saray'da Younes Belhanda'ya yeni sözleşme
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda'nın yükselen performansı sonrası sonunda istediği oluyor.
GÜNDEM 26.09.2020, 10:33
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Galatasaray'da geçen ay gönderilecekler listesinin başında yer alan Younes Belhanda, son dönemde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Başakşehir maçının yıldızı olan tecrübeli orta saha Hajduk Split maçında da tıkanan oyunda maça dahil olarak golünü atmış ve play-off turuna yükselmekte en büyük etken olmuştu.
Sezon başında kendisine yönelen "Maaşında indirim yap" talebine "Sözleşmemi uzatırsanız o şartla yaparım" diyen Faslı futbolcu sonunda muradına erdi.
Gösterdiği performansla takımının en iyi ismi olan Belhanda'ya Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar ile bir sene daha sözleşmesi bulunan, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro net ücret alan Belhanda'nın garanti ücreti 2.1 milyon euroya çekilecek. Yapılacak 2+1 senelik sözleşme ile 30 yaşındaki futbolcu 2023'e kadar Parçalı formayı giyecek.
Belhanda sözleşmesinin son senesinde oynarsa +1 yıl daha ter dörkecek.
İstanbul'da kısa bir süre önce ev alan Belhanda'nın yükselen performansında anlaşmasının bitecek olmasının etki yaptığı belirtildi.
Başakşehir maçının yıldızı olan tecrübeli orta saha Hajduk Split maçında da tıkanan oyunda maça dahil olarak golünü atmış ve play-off turuna yükselmekte en büyük etken olmuştu.
Sezon başında kendisine yönelen "Maaşında indirim yap" talebine "Sözleşmemi uzatırsanız o şartla yaparım" diyen Faslı futbolcu sonunda muradına erdi.
Gösterdiği performansla takımının en iyi ismi olan Belhanda'ya Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar ile bir sene daha sözleşmesi bulunan, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro net ücret alan Belhanda'nın garanti ücreti 2.1 milyon euroya çekilecek. Yapılacak 2+1 senelik sözleşme ile 30 yaşındaki futbolcu 2023'e kadar Parçalı formayı giyecek.
Belhanda sözleşmesinin son senesinde oynarsa +1 yıl daha ter dörkecek.
İstanbul'da kısa bir süre önce ev alan Belhanda'nın yükselen performansında anlaşmasının bitecek olmasının etki yaptığı belirtildi.
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