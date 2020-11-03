G.Saray'da yeni transfer! Devre arasında geliyor
Ocak ayı ara transfer döneminde G.Saray, bonservisini eline alan 28 yaşındaki Ahmed Musa'yı transfer edecek.
GÜNDEM 03.11.2020, 21:08
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G.Saray ara transfer dönemine en az hasar ile girmek istiyor. Fatih Terim'in listesi doğrultusunda takıma takviyeler yapılacak. 28 yaşındaki Ahmer Musa'nın menajeri Galatasaray yöetimi ile temasa geçti. Bonservisi elinde olan oyuncu için Fatih Terim'e rapor sunuldu.
Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa, ara transfer döneminde görüşmek üzere sözleşti.
Fatih Terim'e verilen raporda Ahmed Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu.
Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşme gerçekleşti ve şartları öğrenildi.
Öte yandan Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi.. Musa, aynı zamanda kanatlarda ve forvette oynayabiliyor.
Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa, ara transfer döneminde görüşmek üzere sözleşti.
Fatih Terim'e verilen raporda Ahmed Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu.
Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşme gerçekleşti ve şartları öğrenildi.
Öte yandan Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi.. Musa, aynı zamanda kanatlarda ve forvette oynayabiliyor.
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