G.Saray'da yeni gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor

G.Saray, yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesi için büyük çaba sarfettikleri Faslı yıldız oyuncuyu Younes Belhanda’yı hiçbir kulübe satamamıştı. Transfer yapmak için oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan G.Saray'da Faslı yıldız da takımda kalmıştı.

Süper Lig'in ilk iki haftasında iyi bir performans ortaya koyan Galatasaray’da kısa süreli bir düşüş yaşandı. G.Saray'da düşüşün nedeni olarak Younes Belhanda gösterilirken 30 yaşındaki oyuncu ligin son maçında ortaya koyduğu performansla yine futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.



Belhanda iyi oynarken, Süper Lig maçlarda G.Saray kazanmaya başladı. Bundan ötürü yönetim de harekete geçti. Faslı yıldız oyuncunu sözleşmesini uzatmak isteyen G.Saray yönetimin tek bir şartı var. Belhanda’ya 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlanan G.Saray, oyuncunun yıllık maaşında büyük bir indirime gitmek istiyor.



G.Saray'da sözleşmesinin uzaması halinde maaşında indirime gitmeye sıcak bakan Belhanda ile seçimden sonra masaya oturulacak. Aralık ayında yapılacak seçimi de hesaba katan mevcut yönetim, biraz da oradan çıkacak sonuca göre hareket edecek. Mustafa Cengiz’in başkan adaylığını açıklaması beklenirken; aksi bir durumda ise mevcut yönetimden Kaan Kançal ya da Yusuf Günay’dan birinin başkanlığa adaylığını koyması bekleniyor.

