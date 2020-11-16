G.Saray'da son dakika Kenan Karaman transferi!

Kenan Karaman'ın Düsseldorf'la sözleşmesinin bitecek olması G.Saray'ın bu transfer ısrarını daha da artırıyor. Devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında makul bir rakamla Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan istenen Kenan Karaman bir türlü kadroya katılamamıştı. 26 yaşındaki Kenan Karaman için G.Saray, Düsseldorf ile temasa geçtiği öğrenildi.

G.Saray, Ocak ayında cüzzi bir rakam karşılığında bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de özellikle hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle Kenan Karaman'ın transferine onay veriyor.

